Зеленский в обращении к Франции призвал принять историческое решение

Президент поблагодарил за поддержку Украины и заверил, что остановить преступления кремля можно только совместными усилиями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за решения развернуть войну на украинских территориях 24 февраля, российская федерация перечеркнула значение слова "диалог", так что теперь правды нужно добиваться исключительно на поле боя. А также призвал верховенство Франции в ЕС принять "историческое и давно назревшее решение" о принятии Украины в состав Евросоюза.

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Об этом глава государства заявил во время своего обращения в парламент Франции, пишет РБК-Украина.

По словам президента, надежда на урегулирование конфликта с кремлем была тогда, когда переговоры велись в "нормандском формате", где одной из сторон была российская федерация. Однако 24 февраля 2022 года россия своим решением полностью перечеркнула все усилия, добытые во время "нормандского диалога".

"В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто-то пытался затягивать процесс, кто-то хотел все сорвать, но казалось важным, что мир был всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат — это было как глоток свежего воздуха, как надежда на то, что разговор с рф может помочь, что руководство россии можно убедить словами, чтобы москва избрала мир", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что день вторжения российской федерации на украинские территории перечеркнул усилия всех, а значение слова "диалог" было разбомблено путинскими войсками.

"Правда, не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя", — подытожил президент.

Кроме этого, Зеленский высказался по поводу новой послевоенной системы безопасности, "в которой Франция будет играть ведущую роль" и призвал европейскую страну поддержать Украину как военным оснащением, так и очередным "жестким" санкционным пакетом против россии.

Украинский президент также обратился к французским компаниям-гигантам, призвав их уйти с российского рынка и "не получать доходы на крови".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может получить ответ на свою заявку касаемо членства в Европейском Союзе уже через несколько месяцев.

Также напомним, что уже шесть стран Европы начали расследование военных преступлений российской федерации против украинского государства.