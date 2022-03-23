Укр

Остался только пепел: ВСУ показали полностью уничтоженную колонну российских оккупантов (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная техника оккупантов Новость обновлена 23 марта 2022, 22:12
Уничтоженная техника оккупантов

От некоторых экипажей остается только пепел.

Украинские военные 28 дней подряд отбивают атаки российских оккупантов, уничтожая их технику вдребезги. От некоторых вражеских колонн остается только пепел.

Фотографиями того, что остается от россиян после встречи с украинской армией, опубликовал Генштаб ВСУ

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"Русские оккупанты, или в силу ощущения "великодержавности" или в силу несуразности, не понимают, что захватывая ЧУЖУЮ землю, они будут погибать. От некоторых экипажей остается только пепел, даже хоронить нечего. Некоторым захватчикам "везет" остаться целым… но мертвым", – подписали фото в Генштабе.

Уничтоженная 23 марта российская техника – заслуга командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. На опубликованных выше фото показали остатки техники диверсантов, намеревавшихся устраивать провокации в украинских городах и селах. Их ликвидировали подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Российские диверсанты использовали гражданский транспорт разных типов для дальнейшего осуществления в наших тыловых городах и селах диверсий и провокаций. Однако они были успешно обнаружены и уничтожены украинскими десантниками", — отметили военные.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Техника #Армия РФ #Оккупанты
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