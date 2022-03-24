Месяц российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы

Спустя месяц с начала нападения на Украину на фронтах наступила оперативная пауза

Ровно месяц назад, 24 февраля, российская армия без объявления войны атаковала Украину.

Все эти дни украинские войска, весь украинский народ демонстрируют чудеса мужества, давая мощный отпор российской агрессии.

"Телеграф" при помощи экспертов решил подвести главные итоги этого исторического месяца.

Три проблемные точки

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает главным военным выводом после месяца открытого российского вторжения следующее:

"Первую волну мы выдержали. Выстояли. И перевели войну в состояние позиционной. Мы живы, закалены – и у нас есть хорошая перспектива. Мы выбили наступательный потенциал вооруженных сил рф. И, как я отмечал, перешли к позиционной войне".

Сейчас продолжается оперативная пауза. Есть отдельные направления, где российские войска пытаются атаковать наши позиции. Но это тактические атаки, а не стратегическое продвижение вперед. Это – попытки. Порой хаотичные. А так весь фронт стабилизировался. Мы продолжаем наносить огневое поражение противнику, используя маневренную оборону. При этом, не давая оккупантам создать коммуникации, чтобы пополнять ресурсы и восстанавливать боеспособность частей".

По словам эксперта, самая проблемная точка сейчас – Мариуполь, находящийся под огнем с земли, воздуха и моря.

"Сколько город еще выдержит – сложно сказать. Но уже ясно, что он будет стоять до конца. Невозможно оценить, какие запасы, ресурсы есть у защитников города. Да и нельзя об этом говорить, даже если бы знали эти ресурсы, – поясняет Олег Жданов. – При этом важно понимать, что Мариуполь, город-герой, город-мученик, выполняет важнейшую стратегическую задачу. Он оттягивает на себя значительные силы российских войск. Что дает нашим вооруженным силам на других направления не прочувствовать на себе усилие боевого потенциала противника. Так что задача Мариуполя – держаться максимально долго. И продержаться".

Вторая проблемная точка – вся зона Операции Объединенных сил, считает эксперт. Он поясняет: "Россияне всеми силами, снова и снова бросаются в лобовую, пытаются прорвать там нашу оборону. Продавить ее, чтобы захватить всю Донетчину, всю Луганщину, и выйти потом к реке Днепр. А далее – развить наступление на север и юг вдоль Днепра".

Третья проблемная точка – южное направление, где оккупантам удалось захватить единственный облцентр – Херсон, и где россияне активно внедряют репрессивные меры.

Некоторые вещи лучше не афишировать

Остальные направления, где ведутся боевые действия, относительно стабилизированы, отмечает Олег Жданов.

"Мы держим врага на дистанции, наносим огневое поражение. Как в Изюме. Россияне попробовали двинуться в наступление – ВСУ их разгромили, погасив наступательный потенциал. Отгребают они и под Николаевом. А под Киевом и вовсе удалось отодвинуть врага, отбить ряд ранее захваченных им населенных пунктов. И фактически там сейчас назревает оперативное окружение группировки российских войск, которая наступала на Киев со стороны севера. Бородянка-Макаров-Буча – в этих трех точках мы громим противника. А если начнут сжимать этот треугольник, то группировка оккупационных войск окажется в "котле". Идет активная антитеррористическая борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, со "спящими ячейками" диверсантов", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что мы используем оперативную паузу: перегруппировываемся, восполняем потери, доукомплектовываем части, которые вели активные боевые действия.

"Надеюсь, что и слова президента Зеленского, и слова главкома ВСУ Залужного о начале контрнаступления не окажутся просто словами. И что по окончании оперативной паузы мы увидим контрнаступательные действия нашей армии", – отмечает Олег Жданов.

Что касается военных поставок из-за рубежа, то, по мнению эксперта, связи отработаны, налажены. И мы имеем настоящий конвейер по поставкам вооружения и боеприпасов от партнеров.

"Просто некоторые вещи лучше не афишировать, – поясняет Олег Жданов. – Пусть россияне узнают постфактум о наличии у нас тех или иных убойных для них систем. Надеемся, что в ближайшее время получим те же зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 из Словакии, куда им на смену прибыли "Пэтриоты" (американские ЗРК). Вероятно, к нам вскоре прибудут С-300. Что позволит нам самим закрыть небо от российских самолетов и ракет. Мы научились воевать с российской армией. Слабое наше место было и есть – ПВО и ПРО. Как только разберемся с этой проблемой – в войне наступит очередной перелом в нашу пользу".

Белорусы прекрасно понимают, что это – не их война

Отдельный разговор – о Беларуси, с территории которой летят российские ракеты и самолеты, но не наступают пока белорусские войска.

"лукашенко оказался между молотом и наковальней, – считает Олег Жданов. – С одной стороны – белорусское общество и белорусская армия, которые в случае открытой агрессии РБ против Украины могут устроить социальный взрыв. Да такой, что он не просто приведет к смене власти, но и к физическому уничтожению самопровозглашенного президента. С другой стороны – путин, который, согласно данным разведки, тоже готовит физическое устранение лукашенко, потому что не может добиться от него отдачи приказа на вторжение белорусской армии в Украину".

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Чем дольше лукашенко будет оттягивать решение о вторжении в Украину, тем лучше и для него, и для нас, уверен эксперт.

"Настроения в белорусских обществе и армии – антивоенные. Белорусы прекрасно понимают, что это – не их война. И может так получится, что россияне попытаются под дулами автоматов погнать белорусов на наши войска (как гонят уже жителей ОРДЛО), а белорусы – повернут штыки против россиян. Скользкая ситуация. И куда она "выстрелит", в какую сторону – предугадать невозможно. В любом случае для нас то, что "союзная" с россией Беларусь на момент дачи комментария не вступила в открытую войну на ее стороне – позитивный момент", – резюмирует Олег Жданов.

Как россия собирает резервы

По мнению военного эксперта, оперативная пауза, похоже, продлится до конца текущей недели.

"А дальше посмотрим, как поведут себя российские войска. Смогут ли восстановить боеспособность, пополниться резервами. Вступит ли в войну Беларусь. Пока все мероприятия в рф по формированию новых резервов – не имеют успеха. Они пытаются собрать личный состав – с Тихоокеанского флота, с баз в Армении и Таджикистане. Но даже если 3-4 тысячи соберут – это не решит их проблем. Потому что выбиты наиболее боеспособные подразделения. И этой проблемы не решить даже скрытой мобилизацией, которую сейчас проводят в рф, – уверен Олег Жданов. – Учитывая, что резервисты, зная о колоссальных потерях, не особо рвутся подписывать контракт с вооруженными силами россии, прокуратура начала отлов тех, у кого есть проблемы с законом. Кто не хочет в тюрьму, заставляют подписывать контракт с армией. Вербуют даже зеков. Вербуют под списание ипотеки, алиментов. Фактически – собирают отребье. Которое ни в каких войнах, ни в каких странах не проявляло ратного мастерства".

Если же страна-агрессор будет бросать в бой призывников без соответствующей подготовки – это будет просто "пушечное мясо". И новые гробы, идущие в рф, лишь усилят социальное напряжение, предупреждает Олег Жданов

Украина не просто победит…

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что за месяц войны Украина продемонстрировала свои лучшие черты. А сам этот трагический процесс является весомым в завершении процесса формирования украинской политической нации.

"Эта война произвела и произведет серьезные перемены во всём мире, – уверен эксперт. – На самую большую страну Европы – Украину напала самая большая (географически) страна мира – россия. И резонанс от этих боевых действий будет глобальным, общемировым. К тому же, мы видим опаснейший прецедент. На государство, которое добровольно отказалось от ядерного арсенала, напала ядерная держава. И это требует реакции мирового сообщества. Возможно, даже не ожидая окончания боевых действий. Потому что вызов всей системе безопасности, всему миру".

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К тому же, продолжает Евгений Магда, мы видим конкуренцию двух постсоветских государств. И россия, пытаясь уничтожить Украину всеми возможными способами, прежде всего, уничтожает своего конкурента на постсоветском пространстве. Потому что именно Украина имела и имеет реальные возможности конкурировать за рф за симпатии многих бывших советских республик. За то, каким путем они будут развиваться.

"Нам важно оставаться сильными. Не дать расколоть себя изнутри. Мы успешно справились со многими такими попытками, – отмечает эксперт. – И, конечно, следует говорить о том, что Украина не просто победит, а после своей победы станет по праву в каком-то роде гарантом европейской стабильности. Ведь мы – государство, армия которого продемонстрировала лучшие образцы мужества и военного искусства в чрезвычайно сложных условиях. И, в конце концов, победит не просто украинская армия (которая чувствует неимоверную поддержку всех граждан), а вся Украина, всё наше общество"

Почему российская экономика в итоге пострадает сильнее украинской

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ проанализировал экономические удары войны по Украине и россии.

"Украинская экономика получила так называемые механические повреждения. То есть, негативное влияние на нее оказали не рыночные моменты, а военные. Это разрушенные в результате обстрелов инфраструктура, предприятия, нарушенные логистические цепочки, оккупированная часть территорий, потерявшие работы люди, миллионы беженцев, – поясняет эксперт. Из-за того, что война идет на нашей территории, падение украинской экономики будет глубоким – от 20 до 30% ВВП. Глубже, чем в рф, где экономика рухнет примерно на 15%. Но при этом и восстановление украинской экономики по окончанию войны будет стремительным. Буквально в первый год мы "отобьем" процентов 15, а во второй, возможно, еще столько же. Ведь отстраивать Украину будут всем миром. Делать из нас тут самую "витрину", которую следовало сделать давно".

Даже сейчас наша финансовая система в куда лучшем состоянии, чем российская, уверяет Алексей Кущ. В отличие от страны-агрессора, нас не ждет финансовый кризис, нам помогают внешними вливаниями. По размеру падения средней зарплаты ситуация в рф тоже будет куда хуже. Она уменьшится примерно до 150-200 долларов с довоенных 600. То есть, упадет в среднем в три раза. Тогда как в Украине временно сократиться на 20-30%. Но не в разы.

"По мерам поддержки бизнеса (снижение налогов, проверок, выплаты временно приостановившим деятельность) наши власти делают всё правильно. Можно, конечно, больше и лучше. Но – и то, что делается, учитывая сложную ситуацию, следует приветствовать", – говорит эксперт.

В рф, отмечает он, всё куда сложнее. На первых порах, благодаря резервам, их ВВП рухнет не так глубоко, как в Украине. Но выход из ситуации для россиян будет бесконечно долгим. В лучшем случае – многолетняя стагнация.

"Там грядет структурная деградация экономики. Она требует долгоиграющих экономических моделей, неординарных шагов. А таковых нет даже на горизонте. Потому что делать такие шаги может лишь креативный класс, а он массово бежит из России – вслед за иностранными компаниями и инвесторами. Бегут айтишники, бегут инновационные отрасли экономики. В итоге никакие долгосрочные программы восстановления экономики (о которых сейчас никто и не думает) работать не будут, – прогнозирует Алексей Кущ. – В отличие от Украины, где экономика получила, прежде всего, механические повреждения (внутренние), россию накрыли внешние удары. Санкции, исход зарубежных компаний, разрыв контрактов, абсолютная потеря имиджа как добросовестного партнера, тотальная потеря рынков сбыта, технологический шок (не поставляются и не будут технологии, комплектующие), финансовый шок. Всё это требует полной перезагрузки экономической модели. К чему в российском руководстве не готовы. А какие-то позитивные изменения в рф возможны лишь после смены власти и полного пересмотра геополитического курса".

Сейчас же Украина, потрясшая мир своей стойкостью, получает всё больше помощи от партнеров, в том числе вооружением.

Тогда как рф – страна-агрессор – получает всё больше санкций.

Но их пока, к сожалению, недостаточно, чтобы заставить россию прекратить войну.