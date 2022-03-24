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Оккупанты за день потеряли 7 самолетов и не только: в ВСУ рассказали об успешной охоте

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Оккупанты за день потеряли 7 самолетов и не только: в ВСУ рассказали об успешной охоте

Российская авиация продолжает нести серьезные потери в Украине

Украинские зенитчики отчитались об успешной охоте на воздушные цели российских оккупантов за сутки 23 марта.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что украинские зенитно ракетные войска смогли сбить 11 летательных аппаратов, среди которых:

  • 7 самолетов;
  • 1 вертолет;
  • 1 беспилотник оперативно-тактического уровня;
  • 2 крылатые ракеты.

Как сообщалось ранее, оккупанты продолжают нести серьезные потери в Украине, но все равно пытаются проводить наступательные действия. При этом на направлении Изюма противник потерял до 60% личного состава и боевой техники подразделений оккупанта.

Не лучше обстоят дела и в Сумской области, где местные власти начали опасаться экологической катастрофы из-за множества тел убитых россиян, которые никто и не думает забирать. Поэтому было принято решение при возможности хоронить их в братских могилах.

В целом, за месяц боевых действий россия потеряла уже больше военных, чем СССР за десять лет войны в Афганистане. Кроме того, украинские защитники уже ликвидировали шестерых генералов оккупантов, в то время, как в Афганистане были убиты лишь 5.

Теги:
#Украина #Россия #ПВО
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