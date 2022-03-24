Оккупанты резко усилили авиацию над Украиной: свежие данные Генштаба

Противник получает достойный отпор от украинских военных в небе

На 29-й день военной агрессии россии против Украины враг все еще не смог добиться успеха ни на одном из направлений фронта. Из-за слаженных действий военных, бойцов терробороны и тыла российским оккупантам не остается ничего другого, как пытаться сломать дух сопротивления с помощью многочисленных авиаатак.

Такие свежие данные в четверг, 24 марта, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Вражеская авиация действительно очень активна в украинском небе. Прошедшие сутки стали одними из самых "насыщенных" в этом плане — российские самолеты были зафиксированы над нашими городами не менее 250 раз. Это на 60 больше, чем два дня назад, 22 марта.

"Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях", — отметили в Генштабе.

При этом Воздушные Силы ВСУ защищают украинцев изо всех сил. Больше всего они сосредоточены на отражении ракетно-авиационных ударов, в частности, благодаря средствам ПВО. Не менее 11 воздушных целей российских оккупантов были поражены в течение 23 марта. В этом перечне минимум 7 самолетов, однако информация об их окончательном уничтожении еще уточняется.

Также в Генштабе отметили, что в отдельных регионах Херсонщины, которые временно оккупировала российская армия, происходит террор гражданского населения. Мирные акции протеста, в которых принимают участие местные жители, разгоняются силовиками — людей пугают оружием, задерживают и избивают.

Однако есть и хорошие новости. Как технику, так и живую силу, россияне все еще продолжают терять во всех точках фронта. Такие результаты возможны благодаря тотальному сопротивлению украинцев.

Напомним, что по состоянию на минувшие сутки российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 600 человек. Подобные примерные цифры впервые озвучили и представители разведки НАТО — правда, там насчет конкретного количества погибших оккупантов пока не определялись.