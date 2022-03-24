"Очередь в ад стала длиннее": ВСУ показали эффектное видео уничтожение российского танка (видео)

Украинцы защищают свои земли от захватчиков из россии

Вооруженные силы Украины 29-й день подряд неустанно уничтожают личный состав и технику вражеской армии россии. Новым достижением бойцы украинских войск поделились на официальной странице Генерального штаба ВСУ в соцсети в четверг, 24 марта, показав кадры, на которых зафиксирована ликвидация очередного танка фашистов из российской федерации.

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"Из рубрики #ЕТАНЧИК. Свеженькое. Наслаждайтесь… Очередь в ад стала чуть длиннее. ", — говорится в тексте публикации.

Видео от ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, как боевой состав техники Вооруженных сил Украины пополнился еще одним российским танком, который военнослужащий путинской армии самостоятельно пригнал на позиции ребят и сдался в плен за обещанное вознаграждение.

Кроме этого новая техника появилась и у запорожских защитников, которым несколькими днями ранее удалось подбить российский танк Т-90.

Также напомним, что российская армия продолжает нести потери на украинских землях и только за минувшие сутки украинскому составу бойцов ВСУ удалось сбить аж 7 самолетов нацистской армии россии. В общей сложности за месяц противостояния армия захватчиков из российской федерации "простилась" с 15800 военными.