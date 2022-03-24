ВСУ превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома: эффектное видео

Украинская армия эффективно поражает технику захватчиков.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в сети все чаще и чаще публикуются видео с уничтожением техники оккупантов.

Одним из таких видео в четверг, 24 марта, поделились в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"Продолжаем уничтожать вражескую технику, из которой оккупанты ежедневно обстреливают мирные города, гражданскую инфраструктуру и позиции ВСУ. Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали. Запомните, враги, покоя на этой земле вам не будет. Мы надежно держим оборону украинской земли", — отметили в ВСУ.

Ранее сообщалось, что 24 марта Украина провела полноценный обмен военнопленными с рф. Кроме того, в четверг НАТО провело саммит, по итогам которого было сделано заявление по Украине. Также в этот день СБУ опубликовала аудиозапись разговора оккупанта, который признался, что ему страшно в Украине.