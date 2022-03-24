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Украинская армия отобрала у оккупантов два ценных трофея: "Будем уничтожать предыдущих владельцев!" (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Новые трофеи украинской армии Новость обновлена 24 марта 2022, 19:02
Новые трофеи украинской армии

Технику используют в борьбе с российскими оккупантами.

Уже месяц украинские военнослужащие отбивают атаки российских войск, уничтожая вражескую технику, или захватывая ее в качестве трофея. На 29-й день войны наши воины похвастались несколькими новостями боевыми машинами пехоты, которые отняли у оккупантов.

Кадры с трофейной техникой опубликовала Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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На кадрах показали две боевые машины пехоты, которые захватили украинские военные. Теперь вражеская техника будет стрелять по бывшим владельцам.

"Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!", — говорится в подписи к видео.

Напомним, что российские оккупанты за месяц войны с украинской армией понесли сокрушительные потери — только за минувшие сутки украинский состав бойцов ВСУ уничтожил аж 7 российских самолетов. За месяц противостояния российские захватчики потеряли 15 800 солдат и офицеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожской области украинские защитники похвастались новым трофеем — охотились российский танк Т-90. А на Черниговщине украинской армии достался как трофей реактивная система залпового огня "Ураган".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Трофей #ВСУ
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