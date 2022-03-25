Украина просит у США гораздо больше "Джавелинов" - CNN узнал детали

Новый список появился после того, как украинские военные заявили, что могут столкнуться с потенциальной нехваткой оружия на фоне продолжающегося наступления россии

Украина, которая противостоит кровожадным российским атакам уже 30-й день, за последние несколько дней обновила свой список желательной дополнительной военной помощи от правительства США, включив в него на сотни зенитных и противотанковых ракет больше, чем запрашивалось ранее.

Об этом говорится в документе, предоставленному CNN.

"Украинцы представили аналогичные списки в последние недели, но недавний запрос, направленный американским законодателям, по-видимому, отражает растущую потребность в зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin американского производства — Украина заявила, что ей срочно нужно 500 единиц каждой из них ежедневно", — пишет CNN.

В обоих случаях Украина просит на сотни ракет больше, чем было включено в аналогичный список, недавно предоставленный американским законодателям.

Новый список появился после того, как украинские военные заявили, что могут столкнуться с потенциальной нехваткой оружия на фоне продолжающегося наступления россии, что вызвало некоторый протест со стороны официальных лиц США и НАТО, которые подчеркивают, что в страну уже поступает больше военной помощи.

По состоянию на 7 марта США и другие члены НАТО отправили в Украину около 17 000 противотанковых ракет и 2 000 зенитных ракет. С тех пор страны НАТО, в том числе США, поддерживали поставки оружия и техники, даже несмотря на то, что россия угрожала остановить поставки.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, последний пакет помощи в области безопасности на сумму 350 миллионов долларов США, одобренный в конце февраля, прибыл в Украину в течение последних нескольких дней, а следующие два пакета на общую сумму 1 миллиард долларов уже начали поступать.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский летчик в эфире CNN рассказал, как воюет с россиянами. По его словам, они несут большие потери и боятся нашей ПВО. Он также попросил у США системы противовоздушной обороны и истребители, чтобы иметь возможность сражаться с россиянами.