Укр

Глава украинской разведки рассказал, как "пасут" Кадырова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Украинский разведчик Новость обновлена 25 марта 2022, 18:32
Украинский разведчик

За кадыровскими боевиками, воюющими в Украине, тоже внимательно следят.

Украинская армия 30 дней подряд отражает атаки российских оккупантов и их главарей и важную роль в этом играет разведка. Благодаря ей, в частности, удается узнавать операции чеченских наемников и их главы Рамзана Кадырова.

Об этом в интервью The Nation сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, у украинских разведчиков много информаторов в российской армии и в их политических кругах и государственном руководстве.

Благодаря информаторам и техническим средствам разведки Украине удается следить и за кадыровскими боевиками, воюющими на территории Украины.

"У нас в Чечне есть много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успело добраться до Киева", – рассказал. Кирилл Буданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская разведка также получает определенные данные от источников в российской ФСБ. Среди них — и о перемещениях кадыровцев, которые многим россиянам уже надоели. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Разведка #Чечня #Рамзан Кадыров #Оккупанты
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