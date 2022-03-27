Зеленский ответил, согласен ли на нейтральный статус Украины и референдум

Любые изменения в конституцию невозможны без проведения референдума, сказал президент

Украина готова к обсуждению нейтрального и безъядерного статуса и гарантий безопасности, а также может провести референдум по этому поводу.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт", — сказал Зеленский, добавив, что изначально россия оправдывала войну именно тем, что не хочет допустить вступления Украины в НАТО.

Он добавил, что все остальные требования кремля добавились позже.

Потому, говорит Зеленский, в первую очередь это вопрос гарантий безопасности для Украины и чтобы они не стали "очередной бумажкой" в стиле Будапештского меморандума.

"Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан", — отметил он.

После этого украина проведет референдум по этим вопросам, поскольку в украинской Конституции прописано движение в НАТО, а конституционные изменения за один день в стране не провести.

"Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в конституции будут происходить минимум год согласно действующему законодательству. Минимум год", — отметил он.

Кроме того, он отметил, что гарантии украинской безопасности должны быть также подписаны странами-гарантами, а они этого делать не будут, пока на территории нашей страны находятся российские войска.

"Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно", — сказал он.

Однако, по его словам, чтобы достичь даже соглашения о выводе войск и проведении референдума, необходима его личная встреча с российским диктатором владимиром путиным.

"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в конституции", — добавил он

Как сообщалось ранее, Зеленский во время этого интервью рассказал, что за месяц войны отношение украинцев к россиянам изменилось самым кардинальным образом и даже после ее завершения исправить ситуацию не получится.