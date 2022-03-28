россия меняет стратегию: в МВД предупредили о ракетных ударах во всех уголках страны

В МВД рассказали, что ждет Украину в ближайшее время

Кровавое руководство российской федерации приняло решение изменить стратегию, поэтому в ближайшее время следует ожидать массовых ракетных ударов во всех уголках Украины.

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Об этом в интервью изданию "Эспрессо" заявил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, сейчас главной задачей врага является демонстрация того, что в Украине нет ни одного населенного пункта, где можно было бы оставаться в безопасности.

"Они действительно начинают максимально обстреливать ракетами украинские города, пробуя полностью уничтожать инфраструктуру, проверяя с одной стороны нервы украинцев и с другой стороны — наши ПВО. Думаю, что это не просто так. Это изменение стратегии. И в ближайшее время они будут пробовать максимально наращивать ракетные удары.", — заявил Денисенко.

Что касается последних ударов по нефтебазам в разных уголках нашей страны, то советник отметил, что главной задачей нашего государства теперь будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.

"Ну, по нефтебазу, я бы добавил еще по продуктовым составам. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий россии. ", — подчеркнул он.

Интервью Денисенко

Ранее "Телеграф" сообщал, субботу вечером, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину россияне атаковали Львов, в результате чего в городе возник масштабный пожар, который спасатели ликвидировали всю ночь.