"Хезболла" и "вагнеровцы": военный эксперт оценил, кто из наемников оккупантов опаснее

По словам военного обозревателя, у боевиков не большие шансы в Украине

россия стягивает в Украину дополнительные резервы, подключая боевиков "Хезболлы" и новых "вагнеровцев".

О том, насколько они опасны на данном этапе войны в Украине рассказал "Телеграфу" военный обозреватель и блогер Александр Коваленко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам эксперта, наемники, которые участвовали в боях на стороне российских оккупантов в Сирии, странах Африки, не обладают высокой квалификацией и профессионализмом. Что до "вагнеровцов", то они действительно представляют определенную угрозу, но и у них есть слабые места.

"У этих людей зачастую богатый армейский опыт, а также опыт участия в боевых действиях. Но, в целом угроза от них не выше чем от среднестатистического российского оккупанта, а возможно и ниже, поскольку у них на вооружении не стоит часть из того, что применяют регулярные российские войска", — объяснил Коваленко.

Боевиков ЧВК "Вагнер" можно расценивать как элемент ДРГ, считает военный эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин вербует на войну против Украины кадыровцев, сирийцев и представителей всяческих ЧВК. Таким образом россия пытается перегруппировать свою армию, потерявшую в захватнических боях уже более 16 тысяч военных.

Между тем Сирия всеми возможными способами пытается провалить план россии по привлечению их боевиков к войне в Украине. Сирийские военные отказываются рисковать жизнью на стороне россиян.