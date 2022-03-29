Подоляк рассказал о ходе переговоров, указав на три важных требования

Переговорщики встретились в Стамбуле

Во вторник, 29 марта, в Турции проходит очередной этап переговоров Украины с россией. Главными требованиями украинской стороны является прекращение огня и подписание договора по международным гарантиям безопасности.

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Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил на промежуточном брифинге во время переговоров Украины с россией, передает "Украина 24".

"Сейчас идет эскалация. С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов. Есть видео с нарушением Женевских конвенций. Ключевой вопрос — договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну так, как это нужно Украине. Второй вопрос — прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы.", — сказал он.

Напомним, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями начался в 10.00 в помещении дворца стамбульского дворца Долмабахче.

Кроме представителей Украины, в список которых вошли Давид Арахамия, Алексей Резников, Андрей Костин, Рустем Умеров, Михаил Подоляк, Кирилл Тимошенко и Николай Точицкий, на переговорах присутствуют олигарх Роман Абрамович, выступающий неформальным коммуникатором между Киевом и москвой, а также президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предварительный этап диалога между Украиной и россией проходил в необычном формате онлайн-конференции, из-за чего у делегаций возникли определенные трудности и переговорный процесс приходилось прерывать.

Также напомним, что Украина продолжает отстаивать мощную позицию и ни в коем случае не собирается отказываться от своих требований касаемо немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность украинского государства.