Переговоры Украины и россии: у путина признали важную вещь

Во время сегодняшних переговоров никаких соглашений делегации не подписывали

В россии заявили, что признают Международную Венскую конвенцию. Свое отношение к международному соглашению представители российской делегации озвучили на переговорах в Стамбуле, которые состоялись во вторник, 29 марта.

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Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-брифинга, состоявшегося после переговоров Украины и россии.

"У нас есть закон об общенациональном референдуме. Для него должен быть мир. Мы спросили у россиян признают ли они Венскую конвенцию. Они сказали, что да. То есть договор под давлением не признается. Поэтому для референдума нужен мир. Никакой гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую ​​позицию — будет отвод войск, возвращение людей и тогда референдум.", — сообщил чиновник.

Следует отметить, что отдельно Давид Арахамия подчеркнул, что сегодня делегации ничего не подписывали, но смогли донести до российских переговорщиков позицию Украины.

Кроме того, бывший первый заместитель министра иностранных дел времен Кучмы, дипломат Александр Чалый добавил, что в ходе переговорного процесса Украина объявила наиболее принципиальные требования, которые планируют обсуждать в течение следующих двух недель.

"Ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам.", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская сторона заняла мощную позицию на переговорах и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.