Укр

У путина уже заговорили о завершении войны с Украиной

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Алексей Чепа Новость обновлена 29 марта 2022, 16:18
Алексей Чепа

В госдуме рф заговорили о завершении войны на украинских территориях

После переговоров россии с Украиной, которые прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта, у путина сделали громкое заявление о том, что "спецоперация" в Украине якобы близка к завершению.

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Указанную информацию обнародовал первый заместитель главы международного комитета госдумы российской федерации Алексей Чепа.

"Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что "спецоперация" близка к завершению.", — сказал российский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель украинской делегации Давид Арахамия озвучил итоги переговорного процесса Украины с россией, состоявшегося 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Кроме того, после диалога переговорщиков российская сторона сделала громкое заявление о признании россией норм Международной Венской конвекции.

Также напомним, что Украина заняла мощную позицию на переговорах и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.

Теги:
#Россия #Война #Заявление #Госдума РФ
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