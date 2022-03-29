Посмотрим на реакцию: в ОП рассказали, ждать ли нового очного раунда переговоров с россией

Стороны переговоров пока будут работать в подгруппах

В турецком Стамбуле во вторник, 29 марта, завершились российско-украинские переговоры по завершению войны, однако дату следующей встречи стороны не спешат сообщать. В Офисе президента Украины объяснили, что очередная встреча состоится при определенных условиях.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, прежде всего, надо будет доработать некоторые вопросы в подгруппах, а затем понять реакцию российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах. В военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора. Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов — готовность прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, что помощник российского президента Владимир Мединский в Турции назвал условие для личной встречи Зеленского и путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил первые результаты переговоров в Стамбуле, затронув тему Крыма, а Давид Арахамия отметил, что Украина видит Турцию как одну из стран для гарантий безопасности. Также Арахамия особо подчеркнул, что сегодня стороны ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.