Армия рф начала "шевелиться" еще на одном направлении: появилась реакция Украины

На территории непризнанного Приднестровья начали проявлять активность российские подразделения

В оккупированном Приднестровье, расположенном на границе с Одесской областью, активизировалась местная армия и расположенные там группировки россиян.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На территории непризнанного Приднестровья начали проявлять активность российские подразделения и так называемая армия ПМР с целью демонстрации каких-то действий для украинской стороны. Все эти риски известны оперативному штабу, ВСУ и будут учтены при работе и выполнении задач Одесским оборонным районом", — заявил Братчук.

В Генштабе ВСУ также сообщили об активизации российских войск в непризнанном Приднестровье.

"Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал "Телеграф", ранее россия пригрозила отобрать у Грузии Аджарию следом за Абхазией и Южной Осетией, которая уже выразила желание войти в состав рф.