После зверств в Буче в Украине заговорили о создании собственного Моссада

Народ требует не просто справедливого наказания, а мести

Украинцы хотят, чтобы в стране было создано отечественное подобие израильского "Моссада", которое будет отвечать за возмездие всем российским военным преступникам, которые были в Украине. Многие наши соотечественники считают, что ужасы Бучи, Ирпеня, Мариуполя и многих других городов не могут быть просто забыты.

"Телеграф" сделал подборку мнений украинцев, высказывающихся "за" месть российским оккупантам.

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Изначально о подобной инициативе заговорил политик и общественный деятель Мустафа Найем, напомнивший о "Гневе Божьем". Такое имя носила спецоперация израильской разведки, целью которой была ликвидация террористов, из-за которых на Олимпиаде-1972 погибли люди.

Автор проекта "Антиподы", блогер Сергей Иванов уверен, что украинцы попросту не могут ожидать решения Гаагского суда или даже окончания войны, чтобы восстановить справедливость во имя тысяч невинно убиенных украинцев. Действовать, по его мнению, нам следует "холодно, прагматически, но жестко".

Схожего мнения придерживается и украинский политолог Юрий Романенко, который даже придумал название для украинской спецоперации — "Немезида". Он подчеркивает, что Украине еще предстоит провести большое очищение — и государства, и общества, — "от духа лаптеногих".

Один из сооснователей партии "ДемСокира", блогер Юрий Гудыменко, который сейчас вместе с многими находится на передовой, тоже поддерживает идею собственного "Моссада". Он подчеркивает, что ни один из российских военных не должен никогда забывать, что за ним могут прийти за его преступления.

При этом в россии уже начинают разгонять новые пропагандистские заявления насчет погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. Местные припевалы путина пытаются навязать населению мысль о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, которые нарушили комендантский час в столице.

Но в Украине предупреждают: уже скоро об ужасах, которые творили российские оккупанты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.