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"Видите, цветы возрождаются? Так и мы возродимся!": в сети опубликовали эмоциональную речь украинской бабушки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Украинские бабушки — очень опасные для рашистов Новость обновлена 04 апреля 2022, 22:08
Украинские бабушки — очень опасные для рашистов

Не забыла бабушка отправить путина по курсу военного корабля

Новое видео с украинской бабушкой становится популярным в сети. Так, одна мудрая женщина эмоционально предрекла украинцам возрождение, сравнивая проросший цветок на фоне разбомбленных украинских домов.

Ролик с речью смелой бабушки опубликовал на своем канале офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Видите цветы — начали возрождаться, начали цвести. Вот так и мы, украинцы, начинаем возрождаться!", — заявила бабушка. Кроме того, украинка не упустила шанс послать кровавого диктатора путина по курсу военного корабля.

Стоить напомнить российским захватчикам, что украинские женщины очень смелые и отважные. Они могут как избить ненавистных врагов, так и отравить, угощая вкусными пирожками.

Теги:
#Украина #Путин #Бабушки
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