"Видите, цветы возрождаются? Так и мы возродимся!": в сети опубликовали эмоциональную речь украинской бабушки (видео)
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Не забыла бабушка отправить путина по курсу военного корабля
Новое видео с украинской бабушкой становится популярным в сети. Так, одна мудрая женщина эмоционально предрекла украинцам возрождение, сравнивая проросший цветок на фоне разбомбленных украинских домов.
Ролик с речью смелой бабушки опубликовал на своем канале офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Видите цветы — начали возрождаться, начали цвести. Вот так и мы, украинцы, начинаем возрождаться!", — заявила бабушка. Кроме того, украинка не упустила шанс послать кровавого диктатора путина по курсу военного корабля.
Стоить напомнить российским захватчикам, что украинские женщины очень смелые и отважные. Они могут как избить ненавистных врагов, так и отравить, угощая вкусными пирожками.
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