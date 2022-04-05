Укр

Самолетов сбито уже 150: Генштаб дал новые цифры потерь оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Сбитый самолет орков из рф Новость обновлена 05 апреля 2022, 09:30
Сбитый самолет орков из рф

За 41 день войны в русская армия потеряла более шести сотен танков

Вооруженные силы Украины продолжают неустанно защищать украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов, а также их личный состав. Только за последние сутки количество погибших россиян в Украине увеличилось до 18500 человек.

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Указанная информация была обнародована на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети.

Так, к утру 5 апреля общие боевые потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава — около 18500 человек,
  • танков ‒ 676 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО — 107 ед,
  • средства ПВО — 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники — 1322 ед,
  • корабли /катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 94.
  • Специальная техника — 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Публикация от Генштаба Вооруженных Сил Украины
Публикация от Генштаба Вооруженных Сил Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, по подсчетам Генерального штаба ВС Украины, потери россиян на украинских землях составляли около 18 300 человек. В эти цифры входят не только русские солдаты, но и руководящий состав вражеской армии.

Теги:
#Россия #Война #Потери #Генштаб #ВСУ
Сбитый самолет орков из рф
Украина
Самолетов сбито уже 150: Генштаб дал новые цифры потерь оккупантов
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Дата публикации
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Сбитый самолет орков из рф
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