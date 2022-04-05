Самолетов сбито уже 150: Генштаб дал новые цифры потерь оккупантов
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За 41 день войны в русская армия потеряла более шести сотен танков
Вооруженные силы Украины продолжают неустанно защищать украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов, а также их личный состав. Только за последние сутки количество погибших россиян в Украине увеличилось до 18500 человек.
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Указанная информация была обнародована на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети.
Так, к утру 5 апреля общие боевые потери врага ориентировочно составили:
- личного состава — около 18500 человек,
- танков ‒ 676 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО — 107 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники — 1322 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 94.
- Специальная техника — 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, по подсчетам Генерального штаба ВС Украины, потери россиян на украинских землях составляли около 18 300 человек. В эти цифры входят не только русские солдаты, но и руководящий состав вражеской армии.
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