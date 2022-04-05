Самолетов сбито уже 150: Генштаб дал новые цифры потерь оккупантов

За 41 день войны в русская армия потеряла более шести сотен танков

Вооруженные силы Украины продолжают неустанно защищать украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов, а также их личный состав. Только за последние сутки количество погибших россиян в Украине увеличилось до 18500 человек.

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Указанная информация была обнародована на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети.

Так, к утру 5 апреля общие боевые потери врага ориентировочно составили:

личного состава — около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО — 107 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники — 1322 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 94.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Публикация от Генштаба Вооруженных Сил Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, по подсчетам Генерального штаба ВС Украины, потери россиян на украинских землях составляли около 18 300 человек. В эти цифры входят не только русские солдаты, но и руководящий состав вражеской армии.