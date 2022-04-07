Пострадавший от пыток украинец рассказал о зверствах россиян (видео)

Оккупанты пытали мирных жителей.

Россияне устроили настоящий геноцид украинцев на Киевщине, в частности, в селе Мотыжин.

О зверствах оккупантов рассказал служитель христианского реабилитационного центра при протестантской церкви Олег, который попал в плен к россиянам, передает hromadske.

Россияне захватили мужчину, потому что решили, что в реабилитационном центре находится база украинских военных. Олег провел в плену три дня. Он пережил пытки и слышал крики мирных жителей, которых убивали россияне. 27 марта ему удалось спастись. Мужчина рассказал свою истории.

"Дуло автомата он (российский солдат) ставил на позвоночник и ложился на автомат. Он говорил, что выстрелит, после чего я в муках буду умирать час. Когда это не сработало, они хотели переехать мне ноги БМП — прям возле ноги тормознул. И тут бог вмешался, ведь он сказал, что ему приказали привезти меня к командиру живым", — начал Олег.

Олег рассказал, что оккупанты на несколько дней посадили его в колодец, после чего он не мог ходить. В этом же колодце позднее найдут труп мужчины, которого убили россияне из-за фото российской колонны на телефоне. Фото с замученным украинцем в колодце облетело полосы многих иностранных СМИ.

"Его били и пытали из-за того, что нашли фотографию в телефоне", — поведал Олег.

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Напомним, в селе Мотыжин оккупанты убили всю семью старосты Ольги Сухенко. Их тела были найдены в братской могиле. К слову, в соцсетях нашли родственников российских солдат, которые причастны к зверским преступлениям на Киевщине, однако достучаться до россиян, похоже, невозможно.