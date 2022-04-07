Путинские вояки напились и утопили бронемашину десанта: фото дня

Украинцы предполагают, что оккупанты решили, будто они на русском военном корабле

Российские военные, которые отправили воевать в Украину, напились и отправили поплавать тяжелую бронированную машину десанта.

Эпичное фото сделали украинские военнослужащие из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Вооруженных сил Украины.

Снимок можно смело назвать фото дня, — на нем видно водоем, на берегу которого лежит шлем с георгиевской лентой, полупустая бутылка алкоголя, а из воды торчит дуло военной техники оккупантов.

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"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами", — прокомментировал снимок Генштаб.

Стоит заметить, что украинцы очень повеселились над фотографией.

"На занятиях по маскировке они были лучшие", "Когда хотел увидеть дно бутылки, а увидел дно реки", "Это то самое место, куда идут русские военные корабли?", "Думали это подводная лодка, а не танк", "Русалки-нацисты заманили", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", российские военные активно грабят все, что можно, в Украине, и отправляют плоды своего мародерства родным из Беларуси.