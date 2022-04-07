Укр

Путинские вояки напились и утопили бронемашину десанта: фото дня

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
545
Опытным путем было доказано, что БМД-3 в воде бесполезна
Опытным путем было доказано, что БМД-3 в воде бесполезна

Украинцы предполагают, что оккупанты решили, будто они на русском военном корабле

Российские военные, которые отправили воевать в Украину, напились и отправили поплавать тяжелую бронированную машину десанта.

Эпичное фото сделали украинские военнослужащие из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Вооруженных сил Украины.

Снимок можно смело назвать фото дня, — на нем видно водоем, на берегу которого лежит шлем с георгиевской лентой, полупустая бутылка алкоголя, а из воды торчит дуло военной техники оккупантов.

Правду о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами", — прокомментировал снимок Генштаб.

Стоит заметить, что украинцы очень повеселились над фотографией.

"На занятиях по маскировке они были лучшие", "Когда хотел увидеть дно бутылки, а увидел дно реки", "Это то самое место, куда идут русские военные корабли?", "Думали это подводная лодка, а не танк", "Русалки-нацисты заманили", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", российские военные активно грабят все, что можно, в Украине, и отправляют плоды своего мародерства родным из Беларуси.

Теги:
#Россия #Военные #Военная техника
В Америке готовы помочь Украине по-новому
Новости США
США используют против россии тактику, которую в последний раз применяли против Гитлера
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Америке готовы помочь Украине по-новому
США используют против россии тактику, которую в последний раз применяли против Гитлера
Дата публикации
Категория
От российской армии остался мусор
Нужно свежее мясо? россия начала отбор новых "вояк" отдельных специальностей
Дата публикации
Категория
Санкции работают, но чтобы остановить путина нужно их усилить
Военный эксперт назвал вещь, которая остановит путина
Дата публикации
Категория
российская армия теряет людей и технику
Контрнаступление украинской армии на юге и напряжение на востоке: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 7 апреля
Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но несет потери от ВСУ и получает новые санкции