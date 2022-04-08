Укр

Российский олигарх "подал сигнал" путину: "Надо расследовать трагедию в Буче"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Основателем компании "Русал" явлется Олег Дерипаска Новость обновлена 08 апреля 2022, 09:44
Основателем компании "Русал" явлется Олег Дерипаска

В компании призвали "к скорейшему мирному разрешению конфликта, чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни"

Алюминиевая компания Олега Дерипаски "Русал" стала первой российской компанией, выступившей с призывом расследовать военные преступления в Украине после резни в Буче.

На это обратила внимание газета Financial Times в своем свежем номере.

В отличие от многих других крупных российских экспортеров и своего основателя Олега Дерипаски, "Русал" не находится под санкциями. Война и реакция на нее мирового сообщества нанесли ущерб цепочкам поставок компании.

"Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", говорится в заявлении председателя совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда, которое цитирует ВВС.

В "Русале" также призвали "к скорейшему мирному разрешению конфликта, чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".

При этом в заявлении компании, выпущенном еще 6 апреля, не содержится конкретных обвинений в адрес кого-либо в связи с событиями в Буче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что геноцид украинцев в Буче всколыхнул мир. На зверства путинских военных отреагировали США, ЕС, Израиль и многие другие страны. При этом продолжают появляться новые свидетельства об оккупации на Киевщине. Так, жительница Бучи рассказала, что российские оккупанты расстреливали мирных граждан просто так. Ее соседа военные рф убили, хотя тот поднял руки вверх, будто сдается. Появляется информация о множестве изнасилованных и сожженных жертв, в том числе детей.

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