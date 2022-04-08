россия все еще живет в 2014 году и делает ставку на моральных уродцев - Подоляк

"русский мир" является миром смерти, кровопролития, а также сплошной ненависти, а в Украине и среди ее жителей такой образ жизни неприемлем

Советник главы Офиса президента и член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк уверяет, что, по его мнению, проблема российской федерации в том, что она до сих пор живет в 2014 году. Такие выводы он делает, учитывая, что находящиеся на захваченных украинских территориях оккупанты пытаются устроить там карикатурные "органы власти" и даже внедрить в обращение рубли — к счастью, безрезультатно.

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Об этом он рассказал в интервью медиапорталу "РБК-Украина".

"К сожалению, Украина тогда оказалась в тяжелой ситуации, институты государства были частично разрушены по понятным причинам, некоторые наши люди, украинцы, находились в каких-то иллюзиях еще и т.д. И тогда россияне получили возможность достаточно просто захватить Крым, устроить какие-то криминальные анклавы под названием "республики", по сути, обычные криминальные зоны. Они остались в этой иллюзии, за восемь лет они эту иллюзию расширили, умножили, они не знают Украины", — сказал он.

Подоляк убежден, что нужно быть "совершенно оторванными от реального мира", чтобы быть убеждены, что около 80-90% украинцев будут встречать россиян "хлебом-солью". По словам чиновника, российское население до сих пор продолжает жить в иллюзиях и совсем не отдают себе отчет в том, что их ненавидят. Особенно это касается тех частей Украины, где они находятся и уничтожают людей, то есть на юге и на востоке.

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Подоляк заявляет, что "русский мир" является миром смерти, кровопролития, а также сплошной ненависти, а в Украине и среди ее жителей такой образ жизни неприемлем, ведь люди здесь живут совсем по-другому. Украина всегда выбирала комфорт, вкладывая средства в комфорт и инфраструктуру, а не в армию и боевую технику. Что касается россии, то она на протяжении многих лет занималась одним — вкладывала бюджет в экспансию и уничтожение соседей.

"Соответственно, когда они пришли, оказалось, что 99% людей их не переваривают, их ненавидят. И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "хенеэры", они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное. Все это не будет работать.", — подытожил советник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Михаил Подоляк поделился своими мыслями по поводу продолжительности войны с россией и отметил, что, чтобы это противостояние не превратилось в долговременное, Украине нужно как можно быстрее выбить россиян из Донбасса.