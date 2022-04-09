В Украину вернутся морозы: где и когда ждать похолодания

Следует позаботиться о наличии теплых вещей и зонтов

Начало следующей недели принесет части украинских областей ощутимое похолодание, а иногда даже морозы и мокрый снег. При этом другие регионы в то же время будут радоваться весьма стандартным для весны теплым температурам.

Прогноз погоды на ближайшие дни сообщает Телеграф, ссылаясь на ресурс weather.com.

Самый большой "пик" холодов ожидается в период с 11 по 12 апреля. Морозы не ожидаются слишком высокими – всего лишь несколько градусов ниже нуля, но по возвращении тепла все же будут ощутимыми. Однако уже к концу недели температурный фон в Украине должен выровняться в соответствии с временем года.

Киев

Погода в Киеве

В столице погода не будет опускаться до морозных температур, а задержится на отметке +3°С в воскресенье, 10 апреля. При этом похолодание охватит еще несколько дней, а также принесет с собой дожди, местами даже ливни.

Львов

Погода во Львове

Очагом холода в стране станут западные регионы. Если в Закарпатье (и в самих Карпатах) температура воздуха может опуститься ниже нуля, то во Львове хотя бы минимально, но будет держаться в плюсовых отметках. При этом уже в среду, 13 апреля, днем воздух прогреется до +14°С, а в четверг, 14-го, — до 17°С.

Днепр

Погода в Днепре

Весьма ощутимым скачком температур отметится Днепропетровщина. От 20 градусов тепла и выше на протяжении нескольких дней во вторник, 12 апреля, показатели термометров опустятся до +8°С. Вместе с небольшим похолоданием в регион также зайдут дожди.

Харьков

Погода в Днепре

Почти не заденет холодный фронт Харьковщины. Об этом свидетельствуют более или менее стабильные температурные показатели на следующей неделе, однако с понедельника на вторник погода все же ощутимо изменится, "потеряв" за день 10 градусов тепла. После этого снова начнет теплеть. Кстати, осадков жителям Харькова и других населенных пунктов области также следует ожидать.

Одесса

Погода в Одессе

Одессу до четверга, 14 апреля, ожидают затяжные дожди. Также синоптики прогнозируют сильные ветры северного и северо-западного направления, которые могут достигать 34-36 км/час. Температура воздуха ощутимо снизится, в среднем держась на отметках +12-13°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой погоды украинцам следует ожидать 17 апреля, Вербное Воскресение — праздник, который очень чтят православные христиане. Спойлер – кое-кому такой природный сюрприз может откровенно не понравиться.