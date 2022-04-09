Укр

"Орбану надо к врачу": Польша жестко вступилась за Украину

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Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виктор Орбан Новость обновлена 09 апреля 2022, 16:34
Виктор Орбан

В Венгрии считают, что резня в Буче могла быть постановкой.

В Польше раскритиковали власти Венгрии, которые не замечает ужасов зверств россиян в Буче.

Вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью radioplus раскритиковал власти Венгрии, в частности премьер-министра Виктора Орбана.

Качиньский подчеркнул, что Польша не сможет сотрудничать с Венгрией как раньше, пока позиция ее лидера относительно войны рф против Украины не изменится. Также глава польской партии "Право и справедливость" посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, чтобы наконец-то увидеть преступления россиян в Киевской области.

"Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны в Украине!" — заявил Качиньский.

Напомним, 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из лидеров страны ЕС потребовал доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой. СМИ сообщили, что речь идет о премьер-министре Венгрии. К слову, Орбан готов платить кровавому диктатору владимиру путину за газ рублями.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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