Оккупанты блокируют Харьков и продолжают атаки на Донбассе: свежая карта боев
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ВСУ держат оборону на Востоке и атакуют на Юге
В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовали свежую карту боевых действий.
Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовали на своей странице в Twitter.
За день серьезных изменений линия фронта не потерпела.
По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На Изюмском направлении захватчики вели наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка и потерпели поражение.
На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково.
Ранее сообщалось, что российские десантники массово отказываются идти на войну в Украине.
Напомним, 9 апреля в Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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