Укр

Оккупанты блокируют Харьков и продолжают атаки на Донбассе: свежая карта боев

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
469
Подбитая российская техника Новость обновлена 09 апреля 2022, 18:24
Подбитая российская техника

ВСУ держат оборону на Востоке и атакуют на Юге

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовали свежую карту боевых действий.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовали на своей странице в Twitter.

За день серьезных изменений линия фронта не потерпела.

Карта боев в Украине за 9 апреля
Карта боев в Украине за 9 апреля
Карта боев в Украине за 8 апреля
Карта боев в Украине за 8 апреля

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На Изюмском направлении захватчики вели наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка и потерпели поражение.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково.

Ранее сообщалось, что российские десантники массово отказываются идти на войну в Украине.

Напомним, 9 апреля в Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
На фото - Владимир Зеленский и Жозеп Боррель
Новости Европы
"Победа на поле боя": в ЕС сделали резонансное заявление о войне в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На фото - Владимир Зеленский и Жозеп Боррель
"Победа на поле боя": в ЕС сделали резонансное заявление о войне в Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским
Дата публикации
Категория
Виктор Орбан
"Орбану надо к врачу": Польша жестко вступилась за Украину
Дата публикации
Категория
На фото - российские десантники
"Элита" посыпалась: российские десантники массово отказываются воевать
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)