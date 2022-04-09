Экс-нардеп Береза устроил скандал из-за вручения ему повестки в армию (видео)

Сам политик говорит, что его пытались подставить

Бывший народный депутат Борислав Береза устроил перепалку с людьми в военной форме, которые пришли к нему, чтобы вручить повестку.

Соответствующими кадрами поделился журналист Василий Крутчак в своем Фейсбук.

"Березе принесли повестку из военкомата, так он закатал истерику", — написал он.

На видео заметно, что экс-нардеп, судя по всему, звонит своему адвокату, чтобы проконсультироваться с ним относительно того, что делать дальше. Но тот в конечном итоге предложил ему таки подписать документы и получить повестку.

Сам же Береза, как видно на кадрах, требовал от людей представиться и даже вызвал полицию, чтобы та подтвердила личности присутствующих.

Сам Береза уже отреагировал на это видео и рассказал свою версию произошедшего. В частности он отметил, что уже имеет контракт с теробороной в Киеве, а также заявил, что вся эта история для него выглядит как постановка.

Как сообщалось ранее, советник главы офиса президента Алексей Арестович раскритиковал пользователей сети за то, что те восхищаются главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, но делают вид, что не существует верховного главнокомандующего. Эти его слова наделали шума в сети и привели к обсуждению о том, кто же для Украины важнее.