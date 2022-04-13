Украинские зенитчики похвастались "юбилейным" сбитым самолетом оккупантов

Еще один самолет оккупантов больше не взлетит

Украинские зенитно-ракетные войска похвастались новым достижением, а именно трехсотой сбитой воздушной целью.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что погода 12 апреля в южных и восточных областях Украины не была благоприятной для совершения воздушных налетов авиацией оккупантов, а потому интенсивность полетов вражеских самолетов была невысокой.

"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25!", — сказано в сообщении.

Таким образом с начала полномасштабного военного вторжения это стало трехсотой "юбилейной" сбитой воздушной целью.

Там напомнили, что к таковым относятся не только самолеты и вертолеты, но и баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ заявляли, что противник продолжает наносить артиллерийские удары по Харькову, а также проводят перегруппировку в районе Изюма. В разведке Британии же сообщали, что карта боевых действий практически не изменилась за 12 апреля.