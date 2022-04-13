Экс-министр Грузии, воевавший в Украине, вернулся домой: известна причина
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Бывший грузинский чиновник известен своей активной антироссийской позицией
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, еще в начале марта приехавший в Украину совместно с грузинскими добровольцами воевать против российской федерации, покинул страну, чтобы уже в ближайшее время вернуться с подкреплением.
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Указанную информацию Окруашвили разместил на своей странице в соцсети.
"Оставайся в мире Украина". Скоро мы вернемся с большим количеством грузин", – говорится в тексте публикации.
Стоит отметить, что ранее в соцсетях распространялась информация по поводу отъезда Окруашвили, воевавшего в рядах украинской армии. Это сообщение вызвало определенную обеспокоенность среди украинцев, некоторые даже начали обвинять экс-министра обороны Грузии в "зраде". Однако, к счастью, сведения о том, что украинские собратья из Грузии покинут украинцев в тяжелое время, были ложными.
Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство Грузии определилось со своей позицией по вторжению россии в Украину и поддержало все санкции Запада против страны-агрессора.
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