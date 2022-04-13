Укр

Тысячи популярных торговых марок в Украине еще принадлежат россиянам: создан список

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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российские ТМ, работающие в Украине Новость обновлена 13 апреля 2022, 13:26
российские ТМ, работающие в Украине

Стало известно, что ждет эти компании

С начала полномасштабного вторжения российской федерации 3238 торговых марок, продукцию которых ежедневно покупают украинцы, принадлежат резидентам России.

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Указанную информацию, ссылаясь на данные Укрпатента, обнародовал Опендатабот.

Так, согласно имеющимся данным, по состоянию на 24 февраля 2022 г. среди наиболее известных — марки детского питания ("Агуша", "Засинайко", "Тема/ Тёма"), чаи ("Лисма", "Curtis", "Майский"), молочные продукты ("Простоквашино", "Актуаль", "Веселый молочник", "Чудо" ), косметика (Faberlic), лекарства (виферон, диоксидин, реабилар), пиво ("Балтика", "Жигули") и даже СМИ ("АиФ", "РБК").

Список торговых марок
Список торговых марок

Также отмечается, что в ближайшем будущем рассматривается вероятность перерегистрировать вышеперечисленные компании на новых собственников, не являющихся представителями страны-агрессора, чтобы те и дальше работали в Украине.

"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Следовательно, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ европейских или же азиатских владельцев", — сообщил патентный поверенный Алексей Сердюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине призвали потребителей бойкотировать крупные международные компании, до сих пор не ушедшие с российского рынка.

Теги:
#Торговля #Росія #ТМ #Торговые марки
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