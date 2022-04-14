Ваши близкие пропали или в плену: в МВД дали план действий

По решению следователя может понадобиться анализ ДНК

Во время российского вторжения в Украину солдаты армии рф атакуют мирное население — зафиксированы случаи пыток, расстрелов, массовых изнасилований. На оккупированных территориях похищают как людей высказывавшихся в поддержку Украины, так и представителей СМИ, власти, бизнеса.

В Министерстве внутренних дел Украины опубликовали порядок подачи заявлений про пропавших без вести, в случае похищения или пленения людей. Также полиция обратилась к украинцам с просьбой сообщать про массовые братские могилы и места обнаружения тел.

Отметим, что заявления и сообщения принимаются нацполицией в тот день, когда обратились близкие родственники пропавшего или те, кому известно про факт исчезновения.

Как можно сообщить о пропаже, пленении или похищении:

направив информацию почтой,

по телефону 102,

на круглосуточной горячей линии 0894201867;

в отделе полиции.

Какие данные нужно сообщить (максимально полную информацию о человеке и обстоятельствах его исчезновения):

дата и место пропажи

анкетные данные человека, включая дату рождения

особенности внешности, например татуировки или шрамы,

что было при себе и при этом имеет номер (паспорт, телефон)

кому еще может быть известно об исчезновении, похищении или пленении.

В случае необходимости в полиции рекомендуют сдать родственникам ДНК образец для дальнейшего сравнения. В Украине это могут сделать биологические родители или дети пропавшего. Для этого у них должны быть документы (паспорт или свидетельство о рождении). Для сдачи ДНК нужно постановление следователя, экспертиза проводится за счет государства.

Отмечается, что по каждому факту пропажи, похищения или пленения открывается уголовное дело.

Ранее "Телеграф" писал, что россия не гнушается вывозить с оккупированных территорий людей якобы в эвакуацию, отправляя их в Сибирь и за Полярный круг. При этом многие несовершеннолетние не владеют русским языком, что опровергает миф роспропаганды о "защите русскоязычных" — детей заставят выучить язык.