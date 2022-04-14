Укр

У Зеленского открыто высмеяли путина: "Все идет по плану?"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Михаил Подоляк Новость обновлена 14 апреля 2022, 13:45
Михаил Подоляк

рф не прекращает обнародовать лживые заявления о том, что "спецоперация" в Украине идет якобы "по плану"

Руководство российской федерации продолжает заявлять, что россия начала масштабную войну против Украины для того, чтобы не разрешить вступить в НАТО. Однако через свои действия в Альянс вступят Швеция и Финляндия, и он окажется всего в получасе езды от Санкт-Петербурга.

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Об этом на своей странице в соцсети в четверг, 14 апреля, написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"россия заявляет, что начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. После вступления Швеции и Финляндии кремль получит НАТО за полчаса езды от петербурга. 20 000+ погибших русских солдат. Разрушена экономика. Полная изоляция. Но спецоперация все равно" идет по плану". Что это был за план?" — говорится в тексте публикации украинского чиновника.

Публикация Подоляка в соцсети
Публикация Подоляка в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, как член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк очертил главную проблему россии, сделав выводы по безуспешным попыткам захватчиков устроить на временно оккупированных территориях карикатурные "органы власти" и даже ввести в обращение рубли.

Теги:
#Россия #Война #Заявление #Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Украина
У Зеленского открыто высмеяли путина: "Все идет по плану?"
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Дата публикации
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Михаил Подоляк
У Зеленского открыто высмеяли путина: "Все идет по плану?"
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