У Зеленского открыто высмеяли путина: "Все идет по плану?"
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рф не прекращает обнародовать лживые заявления о том, что "спецоперация" в Украине идет якобы "по плану"
Руководство российской федерации продолжает заявлять, что россия начала масштабную войну против Украины для того, чтобы не разрешить вступить в НАТО. Однако через свои действия в Альянс вступят Швеция и Финляндия, и он окажется всего в получасе езды от Санкт-Петербурга.
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Об этом на своей странице в соцсети в четверг, 14 апреля, написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"россия заявляет, что начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. После вступления Швеции и Финляндии кремль получит НАТО за полчаса езды от петербурга. 20 000+ погибших русских солдат. Разрушена экономика. Полная изоляция. Но спецоперация все равно" идет по плану". Что это был за план?" — говорится в тексте публикации украинского чиновника.
Ранее "Телеграф" сообщал, как член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк очертил главную проблему россии, сделав выводы по безуспешным попыткам захватчиков устроить на временно оккупированных территориях карикатурные "органы власти" и даже ввести в обращение рубли.