До конца мая ЕС может снять все ограничения на украинские автоперевозки – Кубраков

До конца мая Еврокомиссия может ратифицировать решение о либерализации рынка автомобильных перевозок, что для украинских автоперевозчиков означает снятие всех ограничений. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью НВ.

По словам Кубракова, Европейский Союз, который до войны не хотел говорить о либерализации рынка автомобильных перевозок и отмене всех разрешений, теперь пошел на беспрецедентные вещи.

"Я надеюсь, что до конца мая, нам так обещают наши коллеги, все это будет ратифицировано и у нас полностью будут сняты все ограничения на автомобильные перевозки", — сказал Кубраков, заметив, что именно такие шаги помогут вывезти наш урожай и продукцию металлургических гигантов.

Кубраков также подчеркнул, что некоторые металлургические предприятия не просто возобновили работу, но даже вышли на довоенный уровень.

"Надо отдать должное — Арселор Митал запустился, Запорожсталь запустилась, ГОКи в Кривом Роге почти все работают, некоторые уже вышли на уровень до войны. Это важно потому, что идет война, важно поднимать нашу экономику внутри тоже и иметь возможность все это финансировать", — сказал он.

Напомним, с 6 апреля 2022 года в Украине упрощена и оцифрована процедура получения лицензий на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения. Для всех видов лицензий вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов; отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы; отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.