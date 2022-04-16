Укр

Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
674
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях Новость обновлена 16 апреля 2022, 12:53
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях

Также российские оккупанты взяли в плен около 1000 гражданских

В плену у россиян находятся около 700 украинских военных.

Об этом сообщила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Национального телемарафона.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

По ее словам, приблизительно такое же количество пленных россиян есть у нас. Также российские оккупанты взяли в плен около 1000 гражданских, из них более 500 – это женщины. Вице-премьер также добавила, что никаких женевских конвенций россияне в отношении украинских военнопленных не соблюдают.

"Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях", — рассказала Верещук.

"Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без каких-либо условий наших гражданских людей", — подчеркнула министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ирина Верещук рассказала, что руководство российской федерации продолжает лгать как касаемо количества погибших, так и по поводу числа пленных солдат вооруженных сил рф, находящихся в плену украинских бойцов. Кроме того, россия предоставляет ложные сведения о гражданах Украины, которых они смогли взять в плен на украинских территориях.

Теги:
#Война #Плен
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Украина
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины
Дата публикации
Категория
Британцы обучают украинскую тероборону
В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times
Дата публикации
Категория
"Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — глава Харьковской ОВА Синегубов
"Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — глава Харьковской ОВА Синегубов
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины