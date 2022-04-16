Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру

Также российские оккупанты взяли в плен около 1000 гражданских

В плену у россиян находятся около 700 украинских военных.

Об этом сообщила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Национального телемарафона.

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По ее словам, приблизительно такое же количество пленных россиян есть у нас. Также российские оккупанты взяли в плен около 1000 гражданских, из них более 500 – это женщины. Вице-премьер также добавила, что никаких женевских конвенций россияне в отношении украинских военнопленных не соблюдают.

"Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях", — рассказала Верещук.

"Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без каких-либо условий наших гражданских людей", — подчеркнула министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ирина Верещук рассказала, что руководство российской федерации продолжает лгать как касаемо количества погибших, так и по поводу числа пленных солдат вооруженных сил рф, находящихся в плену украинских бойцов. Кроме того, россия предоставляет ложные сведения о гражданах Украины, которых они смогли взять в плен на украинских территориях.