Как украинцы обращаются с пленными: Буданов указал, на что нужно смотреть

Руководитель Главного управления разведки МОУ указал на разницу между Украиной и рф

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что украинские военные в плену у российских захватчиков не получают необходимой медицинской помощи.

Об этом Буданов рассказал в интервью для издания Spiegel, отвечая на вопрос журналиста о том, что россияне обвиняют украинскую сторону в жестоком обращении с пленными.

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"Посмотрите на обмен пленными со стороны. Мое субъективное впечатление: заключенные, переданные Украиной, находятся в хорошем физическом состоянии. Те, которые мы получаем, нет. Они не получают необходимой медицинской помощи. Недавно мы вызволили из плена двух украинских летчиков, и нам пришлось перевозить их на машине скорой помощи", — рассказал Буданов.

Напомним, что россия обвиняет украинскою сторону в том, что украинцы якобы жестоко обращаются или даже убивают российских военнопленных. Пропагандисты распространяют видео, на которых россиян в Украине "пытают". Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже высказался по поводу подобных роликов. Он заявил, что будет проведено расследование.

"Будет проведено расследование и доведено до каждого человека из личного состава сил обороны, что это абсолютно неприемлемое поведение, это имеет признаки военного преступления. Какие бы чувства не кипели, мы на такие вещи не идем", — сказал он в разговоре с журналистом Марком Фейгиным. Арестович также отметил, что видео может оказаться фейком, так как подделки такого рода уже встречались.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ирина Верещук рассказала, что руководство российской федерации продолжает лгать как касаемо количества погибших, так и по поводу числа пленных солдат вооруженных сил рф, находящихся в плену украинских бойцов. Кроме того, россия предоставляет ложные сведения о гражданах Украины, которых они смогли взять в плен на украинских территориях.