Выехать за границу во время войны: правила и полезные лайфхаки

Прежде чем выехать, стоит изучить особенности стран для эвакуации

Польша, Словакия, Венгрия, Молдова — соседние страны приютили многих беженцев от войны в Украине или помогли им направиться дальше. Но, по сравнению с правилами выезда первых дней войны, многие нормы изменились.

"Телеграф" напоминает основные действующие правила пересечения границы:

загранпаспорт для выезда из Украины не обязателен — возможность выехать по внутреннему паспорту продлена. Согласно сообщениям госпогранслужбы это сделано из-за невозможности для многих граждан быстро оформить необходимый документ. Это касается всех украинцев, идут на их территории проживания боевые действия, или нет. Отдельно отмечается, что его стоит все же оформить заранее, по возможности — пограничники напоминают, что в нем может возникнуть необходимость в стране пребывания или во время переездов между странами мира.

Выезд из Украины несовершеннолетних — дети, которые не достигли 16 лет выезжают при наличии паспорта Украины или свидетельства о рождении (если паспорта еще нет).

Если документы просрочены — из Украины не выпустят, ведь в стране-цели поездки могу быть проблемы.

Если вы едите через границу своим ходом — важно знать время ожидания на пунктах пропуска в разные страны, чтобы выбрать не только самый оптимальный маршрут, но и не застрять в пробке на границе. Посмотреть данные по сроку ожидания на различных погранпунктах со всеми соседними странами можно на государственном сервисе по ссылке.

Для тех, кто выехал или планирует выезжать в Польшу, в "Дие" подготовили специальный раздел с информацией о поиске работы и горячих линиях. Информацию о медицинской и юридической помощи, выплатах и прочем — можно найти на польском правительственном портале.

Полезные контакты для украинцев, выехавших в Румынию можно найти здесь — матери с детьми могут бесплатно разместиться в шести центрах для беженцев.

Информацию о мероприятиях для беженцев и инструкции по открытию банковских счетов, трудоустройству и другим вопросам можно найти на сайте Visitukraine.

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Ранее "Телеграф" писал, что за границу выпустят не всех — мужчины от 18 до 60 и военнообязанные женщины, но у правил есть ряд исключений.

Для тех, кто выехал за границу на автомобиле пригодится информация по продлению или оформлению обязательной страховки на авто.