Переговоры с россией: у Зеленского не высказали оптимизма
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Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным, подчеркивают в офисе президента
Переговоры россии с Украиной, которые и так проходят крайне тяжело, могут застопориться еще больше. На данный момент вообще трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента и участник переговорной группы Михаил Подоляк, сообщает в своем Телеграф-канале Антон Геращенко.
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"Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным. россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации (битва за Донбасс), стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины", — отмечает Подоляк.
Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".
Как сообщалось ранее, украинский президент рассказал о сложностях с обороной Мариуполя и о том, что россияне стянули туда в шесть раз больше войск, чем в городе украинских военных.
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