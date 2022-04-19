Укр

Переговоры с россией: у Зеленского не высказали оптимизма

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
159
Михаил Подоляк Новость обновлена 19 апреля 2022, 16:03
Михаил Подоляк

Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным, подчеркивают в офисе президента

Переговоры россии с Украиной, которые и так проходят крайне тяжело, могут застопориться еще больше. На данный момент вообще трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента и участник переговорной группы Михаил Подоляк, сообщает в своем Телеграф-канале Антон Геращенко.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным. россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации (битва за Донбасс), стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины", — отмечает Подоляк.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

Как сообщалось ранее, украинский президент рассказал о сложностях с обороной Мариуполя и о том, что россияне стянули туда в шесть раз больше войск, чем в городе украинских военных.

Теги:
#Переговоры #Подоляк
Пленных украинцев ждут родные и близкие
Украина
Украина провела пятый обмен пленными с россией: сколько бойцов вернулось
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пленных украинцев ждут родные и близкие
Украина провела пятый обмен пленными с россией: сколько бойцов вернулось
Дата публикации
Категория
Черноморский флот снова пытается сменить место дислокации
"Москвы" было мало? Российские корабли возобновили активность в Черном море
Дата публикации
Категория
сергей лавров
лавров озвучил новую странную причину войны в Украине
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович сказал, когда закончатся ракетные удары по Украине
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города