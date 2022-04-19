Переговоры с россией: у Зеленского не высказали оптимизма

Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным, подчеркивают в офисе президента

Переговоры россии с Украиной, которые и так проходят крайне тяжело, могут застопориться еще больше. На данный момент вообще трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента и участник переговорной группы Михаил Подоляк, сообщает в своем Телеграф-канале Антон Геращенко.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с россией еще более сложным. россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации (битва за Донбасс), стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины", — отмечает Подоляк.

Читайте также: Категория Украина Неприемлемо для Украины: генерал рассказал, каких переговоров хочет путин россия все еще надеется укрепить свои позиции в Украине, чтобы идти на переговоры с новыми "аргументами", считает генерал

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

Как сообщалось ранее, украинский президент рассказал о сложностях с обороной Мариуполя и о том, что россияне стянули туда в шесть раз больше войск, чем в городе украинских военных.