Укр

Россияне потеряли в Украине более 3 тысяч единиц боевой техники — исследователи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российская армия в Украине Новость обновлена 21 апреля 2022, 03:23
Российская армия в Украине

Соотношение потерь в технике оценивается в 3,5 к 1 не в пользу оккупантов

Российские оккупанты уже потеряли в Украине более 3 тысяч единиц боевой техники, из которых 525 танков.

Об этом говорится в данных портала Oryx, который собирает данные об уничтоженной боевой технике во время военных конфликтов по всему миру.

Исследователи публикуют лишь данные о тех случаях, где есть фото- или видеоподтверждение фактов потери боевой техники, а потому они подчеркивают, что реальные цифры могут быть намного выше.

По их данным, россияне потеряли в Украине 3044 единицы боевой техники, из которой 1615 было уничтожено, 48 повреждено, 243 брошено и 1138 захваченно украинскими военными.

Так авторы портала нашли подтверждения того, что ВСУ вывели из строя или захватили 525 российских танков, 557 БМП, 101 БТР, 98 САУ, 56 РСЗО и другую технику.

Стоит напомнить, что согласно данным Минобороны Украины по состоянию на 20 апреля, на территории нашей страны были ликвидированы около 20,9 тысячи российских солдат.

Как сообщалось ранее, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что битва за Донбасс уже началась и ее результаты станут решающими для самого существования Украины.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что российских войск там может хватить на пару недель боев.

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