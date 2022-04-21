Под Изюмом ВСУ уничтожили российский истребитель СУ-34 (видео)

ВСУ сбили российский истребитель-юомбардировщик

В Изюмском районе Харьковской области украинские военные уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

"Ее! Изюмское направление, 93 Холодноярская бригада сбила решетский самолет, в небе видны ордынские парашюты", — написал журналист в посте.

Су-34 — советский/российский многофункциональный фронт-сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для ударов по целям противника на расстоянии 150-600 км от линии боевого столкновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные всего за один день поразили девять воздушных целей оккупантов, среди которых один самолет и один вертолет. Отмечается, что украинские защитники эффективно используют все доступные средства, включая зенитные ракеты и установки, а также ПЗРК, в том числе, и иностранного производства.