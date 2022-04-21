Украина провела новый обмен пленными: Верещук сообщила детали

Среди вернувшихся в Украину пленных есть раненные

После освобождения 60 украинцев, в четверг, 21 апреля, Украина провела еще один обмен и вернула домой 19 пленных. Как сообщает "Телеграф", информация появилась на странице вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Telegram.

Как рассказала Верещук, в числе освобоженных лиц 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

Министр отметила, что удалось обменять украинцев, получивших ранения.

"На этот раз среди освобожденных есть раненные, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", — говорится в сообщении Верещук.

Также она поблагодарила президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными.

Добавим, что российская сторона пока не предоставляла комментарии относительно обмена.

Напомним, первый обмен пленными состоялся в конце марта в формате "10 на 10". Среди освобожденных — 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" (его захватили оккупанты во время атаки на остров Змеиный). Второй обмен провели 1 апреля, обменяв 86 на 86. В числе вернувшихся домой много украинок: они рассказали о зверствах, которые совершали над пленными россияне.

Также "Телеграф" писал, что в ходе предыдущих обменов пленными были освобождены 30 украинцев, а также 12 наших военных и 14 гражданских лиц.