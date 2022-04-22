Бронирование работников в условиях военного положения: как и кто может им воспользоваться

Во время войны значительные вызовы предстали не только перед государством, но и перед населением и бизнесом

В связи с вооруженной агрессией российской федерации и полномасштабного нападения на Украину, президент Владимир Зеленский подписал указы "О введении военного положения в Украине" и "Об общей мобилизации". Однако для сохранения ключевых работников, которые могут подлежать мобилизации и без которых функционирование предприятий фактически невозможно, законодательством была предусмотрена возможность бронирования военнообязанных работников в условиях военного положения.

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Каких сотрудников и как могут забронировать предприятия

Согласно нововведениям, в Украине предусмотрено такое понятие, как "бронирование военнообязанных работников" во время военного положения. Это означает, что по решению Министерства экономики конкретный работник может получить отсрочку от призыва на службу во время общей мобилизации сроком до 6 месяцев, чтобы и в дальнейшем обеспечивать функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, которые в в первую очередь, удовлетворяют потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований и населения.

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Как происходит бронирование военнообязанных

Порядок бронирования военнообязанных работников в Украине производится исключительно по согласованию органов госвласти, других государственных органов, а также предприятий, учреждений, организаций. Именно они представляют Минэкономики согласованные Министерством обороны предложения по бронированию военнообязанных в конкретных сферах управления в утвержденной постановлением форме с соответствующим обоснованием.

После того, как представленные предложения будут обобщены, представители Министерства экономики страны в течение одного рабочего дня должны принять соответствующее решение и отправить его копию Министерству обороны другим вышеуказанным органам.

Какие документы подтверждают бронирование работника

В подтверждение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военного времени сроком до шести месяцев орган государственной власти должен выдать военнообязанному выписке из приказа Минэкономики.

Министерство обороны через Генштаб Вооруженных сил Украины в дальнейшем организует доведение таких подъемников до территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Делается это в однодневный срок.

Ранее Телеграф сообщал, каким образом конкретному военнообязанному водителю получить отсрочку сроком до 6 месяцев от призыва во время общей мобилизации.