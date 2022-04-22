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"Будут бить артиллерией": Борис Джонсон озвучил пессимистический прогноз по окончанию войны с россией

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля Новость обновлена 22 апреля 2022, 17:37
Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля

Британский премьер считает, что россиянам не удастся сломать украинцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший 9 апреля Киев с официальным визитом, предположил, что война россии против Украины может продолжаться до конца 2023 года.

Как сообщает BBC, об этом британский премьер заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели.

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Так, отдельные оценки западных разведывательных агентств о том, что обстрелы украинских городов российскими оккупантами могут продолжаться до 2023 года, Джонсон назвал "реалистической возможностью". По его мнению, Кремль не отступит от намерений взять Украину из-за катастрофического провала своей армии, поэтому бомбардировка украинских городов может длиться еще долго. Джонсон уверен, что россияне продолжат "ужасную тактику уничтожения артиллерией" украинцев.

При этом британский премьер убежден, что российским оккупантам не удастся сломать стремление украинцев к свободе, каким бы ни было соотношение сил.

Напомним, что Джонсон накануне выразил мнение, что дипломатические переговоры с россией по войне в Украине вряд ли увенчаются успехом, а виной всему — позиция кровавого диктатора путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Борис Джонсон пообещал, что Британия и дальше будет усиливать санкционное давление на россию, а новые ограничения будут вводиться еженедельно.

Также премьер-министр Британии публично заявил, что британцы намерены выслать Украине дополнительную партию мощного вооружения на миллиарды гривен. Среди которых будут и зенитные комплексы Starstreak.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Борис Джонсон
Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля
Украина
"Будут бить артиллерией": Борис Джонсон озвучил пессимистический прогноз по окончанию войны с россией
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Дата публикации
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