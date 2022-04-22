Отомстили за Бучу: ВСУ разгромили россиян из "прославившейся" бригады насильников и убийц

В сети появились фото уничтоженной техники российских оккупантов из 64 бригады

ВСУ перехватили и ликвидировали большое количество российских оккупантов, принимавших участие в захвате Бучи и причастных к массовым убийствам мирных украинцев.

Об этом сообщил журналист Петр Шуклинов в своем телеграм-канале.

"64 бригада из россии. Была в Буче. Насиловала и убивала детей и женщин", — написал он и прикрепил фото уничтоженной техники оккупантов.

По его словам, отомстить за разрушение городов в Киевской области удалось украинским военнослужащим из состава 93 ОМБР "Холодный Яр".

Шуклинов не уточнял, где произошли бои и сколько оккупантов было ликвидировано, отметив только, что их "много".

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны на утро 22 апреля, оккупанты потеряли в Украине уже около 21,2 тысячи солдат убитыми, а также более 800 танков и более 2,1 тысячи единиц другой бронетехники.

Кроме того, внезапно свои потери решили признать и в самой россии, по их данным "безвозвратно потеряны" 13,4 тысячи солдат, а еще около 7000 "пропали без вести".

А согласно информации Пентагона, в распоряжении ВСУ сейчас имеется больше танков, чем осталось в российской группировки, вторгнувшейся в Украину.