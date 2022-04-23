Укр

Подать заявление о пропавших без вести теперь можно по номеру горячей линии: детали от Нацполиции

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Подать заявление о пропавших без вести теперь можно по номеру горячей линии: детали от Нацполиции Новость обновлена 23 апреля 2022, 13:07

Для эффективного поиска нужно предоставить наиболее полные известные данные о личности

В Национальной полиции Украины расширили функционал горячей линии и разъяснили, как действовать и куда обращаться, если вам неизвестно местонахождение близких.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших 089 420 18 67. Теперь по этому номеру также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", — отмечает Игорь Клименко.

Итак, если вам неизвестно местонахождение близких, сообщите об этом Национальной полиции, выбрав удобный для вас формат связи:

  • позвонить по горячей линии 089 420 18 67
  • отправить письмо на электронную почту [email protected]
  • воспользоваться чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:

  • анкетные данные, число, месяц и год рождения;
  • дата и место исчезновения личности;
  • особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т.п.);
  • вещи, которые человек мог иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.п.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по данным Нацполиции с начала полномасштабного вторжения россии в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

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