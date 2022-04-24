"Плачет не ребенок, а почти взрослый человек": украинка рассказала, как война изменила её сына

Многие украинские дети резко повзрослели после начала боевых действий

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие женщины выехали на запад страны или вовсе за границу — чтобы защитить своих детей. Однако даже относительная безопасность не заменяет многим маленьким украинцам и украинкам ощущения родного дома. Каждый переносит войну по-своему — кто-то пытается, будто взрослый, осознать всю серьезность ситуацию, а кто-то — наоборот, даже не запоминает, какие ужасы пришлось пережить.

Пользовательница соцсети Facebook NyaTa Shapovalova поделилась историей своего ребенка, которая тронула очень многих на просторах интернета. "Телеграф" приводит текст, который подтверждает стойкость наших детей, полностью.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Он сломался. Мой отважный 12-летний сын, который все 50 дней войны стойко держался, не капризничал, помогал, выполнял все наши просьбы, стоически терпел неудобства быта, поддерживал меня, когда я ломалась, он не плакал, когда покидал дом, когда прощался с родными, когда расставался со своим папой; он послушно ел то, что дают и спал со мной на одной маленькой кровати, он не просил ничего для себя и старался быть с нами в одной команде.

И вот он сломался. Он плакал, он выл от отчаяния и боли, от усталости и бессилия, от ужаса пережитого в прошлом и от страха того, что ждёт в будущем. И это был момент истины для меня. Я вижу этого подростка, содрогающегося в рыданиях на кровати, и понимаю, что это плачет не ребенок, это ревет басом уже почти взрослый человек.

"Почему с нами это все случилось? Почему я не могу обнять папу? Я очень скучаю по дедушке, ему там плохо, а я хочу быть рядом с ним! Я хочу жить в своем доме, спать в своей кровати, я хочу носить свою одежду, гулять с друзьями и не бояться! Я хочу просто жить! Почему кто-то решил, что ему можно разрушать то, что другие создали?"

Я слушала его и понимала, что я уже не могу использовать "магию мамы", поцеловать его там, где болит, и все заживет, я не могу сказать ему, что все хорошо, не могу взять его на руки и прижать к груди. Пришло его время встретиться с действительностью. Я уже не имею власти ему помочь. Я просто сидела рядом и держала его за руку.

А потом я сказала ему:

— Дорогой мой. Конечно, мы все надеемся на лучшее. Но реальность такова. Я не могу обещать тебе, что мы вернемся в свой дом. Я не могу обещать тебе, что ты увидишь дедушку и бабушку, я не могу гарантировать, что ты еще обнимешь папу. Но я могу пообещать тебе одно. Когда-нибудь ты проснешься, и почувствуешь, что ты в безопасности, ты дома. Когда-нибудь ты еще будешь счастлив. Однажды придет день, когда ты обнаружишь, что ты дышишь свободно, и внутри тебя мир и покой. Этот день настанет. А пока проживай то, что ты чувствуешь. Все твои эмоции законны: и гнев, и страх, и обида, и подавленность, и апатия. Плачь, дорогой, кричи, злись. Это часть процесса. А я побуду рядом.

И он ревел как раненный зверь, а я пыталась не заплакать, держала его руку. Потом я заварила ему мятный чай. Он выпил чай, успокоился и уснул. Я сидела на краю кровати и гладила его по волосам. Это был последний день его детства".

Отметим, что украинские дети действительно невероятно стойкие и честные в своих реакциях. "Телеграф" недавно писал о шестилетнем Владиславе из Бучи, который приходил на могилу умершей от голода матери с консервами. Несмотря на столь юный возраст, мальчик понимает всю серьезность ситуацию и честно скорбит по маме, не дождавшейся освобождения города.

Также мы рассказывали трогательную историю четырехлетней мариупольчанки Алисы, которая вынуждена проводить одно из самых ярких времен детства в сырых и холодных подвалах. Больше всего девочка хочет выжить, чтобы увидеть бабушку и солнце. О желании погреться в лучах небесного светила говорят и другие дети Мариуполя.