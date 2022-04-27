Укравтодор: Российские оккупанты разрушили 23 000 километров дорог на 900 млрд гривен

500 км дорог уже расчищено – это и дороги государственного значения, и коммунальные

Около 23 000 километров дорог общего пользования разрушены в результате войны россии против Украины, из них 8 000 км – дороги государственного значения. Также разрушены 302 искусственных сооружения. Такие данные телеканалу "Интер" привел первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

"Сегодня мы выполняем работы практически на всей территории страны, но расчищаем и восстанавливаем временные переправы в трех областях — Киевской, Черниговской и Сумской", — отметил он.

По данным Ивко, 500 км дорог уже расчищены – это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги, из которых 212 км дорог – это улицы Ирпеня, Бучи и других городов и городков. Также уже построили 18 временных переправ, объездов, обходов.

"К примеру, трасса Киев-Чоп М-06. В поселке Стоянка был разрушен мост. Сейчас уже есть объезд, и мы его уже восстанавливаем. Также могу сказать о Р-30, это въезд в город Ирпень – временная переправа была сделана менее чем за неделю, и также сейчас там выполняются проектно-изыскательские работы. Будем делать новый мост в этом месте", – рассказал Ивко.

Укравтодор оценивает ущерб от разрушения дорог оккупантами в 900 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел совещание по разработке плана послевоенного обновления и развития Украины. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление страны на всех уровнях – экономическом, инфраструктурном, социальном – основные направления, заложенные в план.