Укр

"Можем повторить" сбитый Boeing? СБУ предотвратила серьезную провокацию рф

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ответственность за вероятную трагедию хотели повесить на ВСУ Новость обновлена 01 мая 2022, 13:37
Ответственность за вероятную трагедию хотели повесить на ВСУ

Диверсанты готовили постановочное нападение на пост теробороны

Россияне готовили террористическую атаку на пассажирский самолет российских или белорусских авиалиний, чтобы обвинить в произошедшем Украину. Провокацией занималась небольшая группа диверсантов, однако потерпела неудачу — ее членов удалось ликвидировать сотрудникам Службы безопасности Украины.

Информацию сообщили в воскресенье, 1 мая, представители СБУ, передает "Телеграф".

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Вместе с Украиной "ответственность" хотели возложить и на иностранных партнеров, которые поставляют нам современное вооружение. Его же — переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger — хотели использовать для совершения атаки на авиасудно.

Для того, чтобы провернуть всю операцию, россиянам был нужен непосредственно само оружие, однако у них подобного нет. Поэтому диверсанты, прикинувшись волонтерами, желающими сдать позиции кадыровцев на фронте, должны были его выкрасть у украинских военнослужащих.

В результате скоординированных действий сотрудникам СБУ удалось задержать всех трех участников российской ДРГ. Её членами были двое человек, имеющих двойное гражданство, и один коллаборант. Сообщается, что их "надзирателем" стал гражданин рф Александр Тютерева ("Морпех"). Его, известного работника генштаба ВС рф, в Украине разыскивают из-за подозрения в совершении ряда терактов на Одесщине.

Впрочем, стоит отметить, что успехи диверсантов не были слишком большими. Более того — им приходилось врать "руководству", и для этого они планировали постовочно "напасть" на пост теробороны.

Напомним, что для россиян уже не впервые сбивать пассажирские самолеты. Первой крупной жертвой российско-украинской войны еще летом 2014 года стал Boeing 777, сбитый в районе Донецка. Тогда погибло 298 человек — весь экипаж и пассажиры.

Отметим, что отдельные провокации россия может готовить не только в Украине, но и в неподконтрольном Молдове Приднестровье. Там накануне появилась газета, в которой сообщалось о кровавых жертвах массовых атак и содержалось обращение к путину.

При этом последние новости из региона доказывают, что ситуация там более чем контролируемая, и никаких военных действий не наблюдается.

Теги:
#Украина #СБУ #Россия #Самолет #Война #Провокации #диверсанты #ДРГ
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