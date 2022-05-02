Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном

Оперативно о главном за 2 мая

В Украине начался 68 день с момента начала полномасштабного вторжения российских сил в нашу страну и продолжает обстрелы мирных городов. В частности ударам вновь подвергся Николаев, а в Одессе днем слышали работу ПВО. Вместе с тем серия ЧП произошла и в самой россии, так возле Белгорода взорвался склад боеприпасов, а в Курской области "устал" железнодорожный мост. Кроме того, в сети появилась информация, что в Украину приехал начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов, а также о том, что он получил ранение под Изюмом. Также хорошие новости поступили из Мариуполя, откуда во время координируемой ООН операции была эвакуирована первая сотня мирных жителей.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях в Украине и мире 2 мая, но более оперативно информацию читатели могут получить в нашем телеграм-канале, который доступен по этой ссылке.

01:00 Время начала эвакуации в понедельник, 2 мая, жителей Мариуполя от ТРЦ "Порт Сити" было перенесено с 8:00 на 7:00, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

00:00 За 1 мая ПВО Украины сбило 10 российских БпЛА "Орлан-10":

Российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил. Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов".

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что не стоит умалять роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Напомним, о ситуации в стране за 29 апреля можно прочесть в новости: "Война — день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз".

Информация за 30 мая доступна в материале: "Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя".

А о происходившем в Украине 1 мая, читайте в трансляции: Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу.